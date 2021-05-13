مصطفي قمر يعلن استعداده للجزء الثاني من مسلسل «فارس بلا جواز»

أعلن الفنان مصطفي قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» استعداده لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «فارس بلا جواز».

ونشر قمر صورة كوميدية له وعلق «كل سنة وأنتم طيبين، فارس بلاجواد2» ولاقى الخبر استحسان الجمهور لما تميز به المسلسل في الجزء الأول من الطابع الكوميدي.

مسلسل «فارس بلا جواز»

تدور أحداث المسلسل حول الشاب «فارس» الذي وضع جده وصية له بأن يرث 30 مليون جنيها بشرط زواجه خلال شهرين من وفاة جده، إلا أن فارس يحاول بأي طريقة إيجاد أي عروسة لتسديد ديون الفندق الذي يمتلكه المهدد بالحجز، ولكن كل عروسة صادفها كانت لها حكاية مختلفة عرقلت هذه الزيجة، وضم المسلسل 30 فنانة في كل حلقة منهم «بشري، هنا شيحة، أسماء أبو اليزيد، مي كساب، هنادي مهنا، داليا البحيري» وكان لكل منهم حكايتها الخاصة.

وحرص قمر بعد نهاية كل حلقة تقديم الشكر لكل فنانة شاركت معه في كل حلقة جديدة حيث ينتمي العمل إلي نوعية الأعمال المنفصلة المتصلة.

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.