وزارة السياحة والآثار تشارك بـ«جناح 72م2» في معرض UITT بأوكرانيا

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي UITT بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 13 مايو الجاري، بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن معرض UITT هو أحد أكبر الفعاليات السياحية والمهنية الدولية في أوكرانيا، مؤكدًا أن السوق الأوكراني من أهم الأسواق السياحية لمصر، والتي شهدت تطورًا كبيرًا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة منها خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه من أولى الأسواق التي شهدت تدفقا سياحيا كبيرا إلى مصر منذ استئناف البلاد الحركة السياحية في يوليو 2020.

وأشار أحمد يوسف الذي ترأس الوفد المصري في المعرض أن الوزارة هذا العام شاركت بجناح مساحته 72م2، صمم على طراز أعمدة المعابد المصرية القديمة، وتم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، من شاشات كبيرة لعرض المواد الدعائية من أفلام وصور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وشهد الجناح المصري إقبالاً ملحوظاً من قبل زائري المعرض والمهتمين بالسياحة المصرية، وتم توزيع الهدايا العينية والنشرات السياحية المختلفة على رواد الجناح والرد على استفساراتهم بخصوص السياحة والسفر إلى مصر.

وأضاف يوسف أنه تم عقد لقاءات مهنية خلال مشاركته في فعاليات المعرض لتوثيق أوجه التعاون بين المسئولين المصريين والأوكرانيين في مجال السفر والسياحة، كما شارك في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بحضور رئيس منظمة السياحة الوطنية في أوكرانيا، ومنظمي الرحلات وممثلي الاتحادات السياحية في السوق الأوكراني وممثلي هيئات حكومية من دول أخرى في قطاع السياحة والطيران، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها: الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في جميع المنشآت السياحية والفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، خاصة مع عودة الحركة السياحية، وحصول مصر على شهادة المقصد الآمن من المجلس الدولي للسفر والسياحة، وتم مناقشة أعداد السائحين التي سجلتها الإحصائيات الرسمية قبل وبعد أزمة كورونا، بجانب استمرار جهود وزارة السياحة والآثار لتقديم التسهيلات اللازمة لتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بما يضمن سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، مواصلة الجهود والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي، وكذلك التحفيزات التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.

خلال اللقاءات التي تم عقدها مع منظمي الرحلات بالسوق الأوكراني Coral Travel, TUI, Join Up, Anex Tours , Tez Tours، استعرض أحمد يوسف الضوابط الجديدة للحملات المشتركة، وبرنامج تحفيز الطيران، كما تطرقت الاجتماعات لعرض الخطة الترويجية لمصر، لافتا إلى أن خطة الوزارة في الترويج والتنشيط تعتمد على استخدام أساليب متطورة وتنفيذ آليات الترويج الفعالة، والتي تهدف إلى تنويع منصات الترويج والتواصل العالمية، وتحديث الإمكانيات التسويقية التي تعمل على زيادة الوعي بمقومات مصر السياحية، وكذلك تقديم وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية وغير النمطية عن مصر.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة برئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية UCCI، وهي الجهة المسؤولة عن المجال السياحي من القطاع الخاص الأوكراني، تم خلالها التأكيد على أهمية العمل على دفع الحركة السياحية، والعمل على توجيه اهتمام السائح الأوكراني نحو مختلف المنتجات والأنماط السياحية المصرية التي تلبي كافة احتياجات السائحين بشرائحهم وثقافاتهم المختلفة، بجانب منتج السياحة الترفيهية والشاطئية التي تجذب السائح الأوكراني في المقام الأول.

وأعرب رئيس الغرفة عن سعادته باستمرار التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة والسفر، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات إعلامية وصحفية متعددة مع وسائل الإعلام الأوكرانية والعالمية، تم التركيز خلالها على توضيح الخطوات التي اتخذتها الوزارة للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا والحد من انتشاره، كما أشار إلى قيام الوزارة مؤخراً بعقد شراكات دولية لعمل حملات ترويجية للمقاصد السياحية المصرية بالخارج، وكذلك عمل استراتيجية تكاملية وتراكمية للسياحة المستدامة بشكل ممنهج لإنعاش الحركة السياحية إلى مصر وفق خطة طويلة المدى، وبما يتوافق مع المستجدات الناتجة عن جائحة كورونا، خاصة أن مصر تشهد زيادة مطردة في أعداد السائحين منذ أوائل يوليو 2020.

جدير بالذكر أن معرض UITT من أكبر المعارض السياحية إذ يشارك به 361 عارضا من 23 دولة حول العالم ويزور المعرض ما يقرب من 19 ألف زائر خلال فترة انعقاده سنويًا.