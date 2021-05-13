لمن يتقاضون أكثر من 5 آلاف جنيه.. اعرف معاشك بعد الزيادة وموعد الصرف

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنحو 13%، بعد 47 يوما من الآن، بداية من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

تكلفة زيادة المعاشات بلغت نحو 31 مليار جنيه

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن إجمالي تكلفة زيادة المعاشات بلغت نحو 31 مليار جنيه، يستفيد منها 10 ملايين ونصف المليون مواطن، لافتًا إلى أن المواطن يمكنه حساب المعاش من خلال ضرب قيمة المعاش في 13% ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.

وترصد «الوطن» الزيادة الجديدة في المعاشات الأعلى من 5 آلاف جنيه كالتالى:

- من يتقاضى 5 آلاف جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيهًا بداية من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5100 جنيه سيحصل على معاش 5763 جنيهًا بدءًا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5200 جنيه سيحصل على معاش 5876 جنيهًا بدءًا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5300 جنيه سيحصل على معاش 5989 جنيهًا بداية من 1 يوليو المقبل .

- من يتقاضى 5400 جنيه سيحصل على معاش 6102 جنيه بداية من 1 يوليو المقبل .

- من يتقاضى 5500 جنيه سيحصل على معاش 6215 جنيهًا بدءًا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5600 جنيه سيحصل على معاش 6328 جنيهًا بداية من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5700 جنيه سيحصل على معاش 6441 جنيه بدءَا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5800 جنيه سيحصل على معاش 6545 جنيها بدءًا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5900 جنيه سيحصل على معاش 6667 جنيها بدءا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها بدءا من 1 يوليو المقبل.