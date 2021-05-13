التصريح بدفن جثتي شابين صدمهما قطار في طوخ

أمرت نيابة طوخ بالتصريح بدفن جثتي شابين، لقيا مصرعهما بعد أن صدمهما القطار في أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ، وهما يستقلان دراجة نارية، عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثتين.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان بلتان دائرة المركز، وأخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين وفاة «سمير. ع. ا» 22 سنة، و«محمد. م. ا» 30 سنة، كانا يستقلان موتوسيكل بصندوق وصدمهما القطار القادم من القاهرة إلى بنها في أثناء عبورهما المزلقان.

في وقت سابق؛ تمكنت أجهزة الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب 14 عاما غرق في ترعة بقرية السيفا في أثناء الاستحمام هربا من الحر، وجرى نقل الجثة للوحدة المحلية وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الحثة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث.