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واشنطن تؤيد عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع في فلسطين الأسبوع المقبل

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خالد عبد الرسول ووكالات
11:07 م | الخميس 13 مايو 2021
القصف الإسرائيلي على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، في تصريح أوردته قناة «الحرة» الأمريكية مساء اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة تفكر في عقد هذا الاجتماع بداية الأسبوع المقبل، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت، خلال اجتماعين سابقين لمجلس الأمن، تبني إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه سيأتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة.

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