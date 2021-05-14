شركات السجائر الأجنبية تستعجل «الصحة» في الصور التحذيرية الجديدة

ذكرت شركات سجائر أجنبية عاملة في مصر، أنّها لم تتلق حتى الآن قرارا من وزارة الصحة بشأن الصور والعبارات التحذيرية التي تطبع على عبوات السجائر، سواء التقليدية أو التبغ المسخن، موضحة أنّ الوزارة ترسل الشكل النهائي للعبوة في شهر أبريل من كل عام، لتطبيقها مع بداية العام الجديد بشكل موحد على جميع الشركات.

التطبيق عادة بداية العام

وقالت مارينا عزيز مسؤول العلاقات الحكومية بشركة «بريتش أمريكان توباكو»، إنّ الشركة لم تتلق حتى الآن نص التحذير الصحي الكتابي الذي يُطبع على علب التبغ المسخن، مشيرة إلى أنّ مجلس الوزراء أمهل شركات السجائر المنتجة للتبغ المسخن 6 أشهر، يتم بعدها وضع معيار موحد لشكل العلبة، لإرساء مبدأ العدالة بين الشركات من خلال توحيد مواصفات العبوات المطروحة.

وأضافت عزيز لـ«الوطن»، أنّ وزارة الصحة ترسل كل عام أسطوانة مدمجة (سي دي) تتضمن العبارة والصورة التحذيرية لطباعتها على العبوات، ويتم إلزام الشركات بها، موضحة أنّ الوزارة تعمم الأسطوانة على الهيئات والمصالح الحكومية المعنية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضحت أنّه لا يمكن طرح المنتج سوى بعد اعتماد تلك المواصفة، نظرا لخضوع المنتجات للفحص الظاهري من جانب السلطات المسؤولة، وحال مخالفتها لمنشور وزارة الصحة لا يتم إدخالها من الموانئ، وتابعت: «مع أول شهر يناير المقبل لا يجوز الإنتاج أو الاستيراد دون هذه الصور التحذيرية».

لا إنتاج أو استيراد دون الصورة التحذيرية

وقال مسؤول بشركة «جابان توباكو» اليابانية لـ«الوطن»، إنّ شركته لم تتلق خطاب وزارة الصحة حتى الآن، مضيفا: «الوزارة لم تصدر أي منشور أو قرار بشأن التحذير الذي يجب استخدامه على منتجات التبغ المسخن».

وكشف مصدر في سوق التبغ، عن أنّ شركة «الشرقية للدخان» أكبر منتج للتبغ في مصر، خاطبت وزارة الصحة للإسراع بالانتهاء من مواصفة الصورة والعبارات التحذيرية، مؤكدا لـ«الوطن» أنّ الشركة تسعى جاهدة لطرح التبغ المسخن في الأسواق، وتريد الاستقرار على شكل العبوة لطباعتها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تدخل مؤخرا لحل أزمة نشبت بين بعض شركات السجائر الأجنبية ووزارة الصحة، بشأن المعايير الخاصة بطباعة الصورة التحذيرية على عبوات التبغ المسخن، التي طُرحت لأول مرة في الأسواق قبل نحو شهرين تقريبًا.

ومنح «مدبولي» الشركات الأجنبية التي قررت طرح النوع الجديد من السجائر «القائم على التسخين» مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، بحيث يتم توحيد معايير طرح المنتج.