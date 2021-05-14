حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإغلاق المحال المخالفة لمواعيد الغلق بالجيزة

كثفت أجهزة أحياء ومراكز ومحافظة الجيزة من حملاتها، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، لرفع الإشغالات وإغلاق المحلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة بالبدرشين

أسفرت الحملات التي قام بها مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة، عن غلق محل مخالف وتحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 24 حالة إشغال طريق، ورفع 75 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة البدرشين، في شوارع «عباس عناني، النيل السعيد، بورسعيد، الطريق السريع»، وقرى «الشوبك، أبو رجوان، دهشور».

رصد حالة بناء مخالف بالوراق

كما أسفرت حملة مكبرة لأجهزة حي الوراق، عن مصادرة 28 كرسيا و3 سماعات صب و1 كمبروسر هواء و2 كوريك تمساح كبير وأنبوبة بوتاجاز.

ورصدت لجان المتابعة، حالة بناء مخالف بجزيرة محمد، والتي تم إيقافها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محاضر للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق في الهرم

وشن قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، حملة على الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق القطاع.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق، وتم مصادرة 3 ترولي حديد و15 قلب شيشة و1 كوريك تمساح و1 ماكينة قهوة و11 كرسي جلد.

وفي نطاق مركز ومدينة الواحات البحرية، أسفرت حملة لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، ونشر التوعية بين المواطنين في مواقف النقل العام، عن تحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

رفع 120 طن مخلفات بمركز ومدينة منشأة القناطر

وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الواجهة الحضرية للقرى بمركز ومدينة منشأة القناطر، تم رفع 120 طن مخلفات بنطاق عدد من القرى، وافتتاح أعمال إنشاء النموذج الفني التذكاري بمدخل نكلا أمام كوبري المشاة.

وشن مركز ومدينة أطفيح، عددا من الحملات المماثلة لرفع المخلفات بنطاق القرى وشوارع المدينة.