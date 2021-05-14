مصرع طالب غرقا في مياه نهر النيل أثناء احتفاله بعيد الفطر بالسنطة

شهد مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، مصرع طالب غرقا حال استحمامه بمياه الرياح العباسي أثناء احتفاله بثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وتم التحفظ على الجثة، ونقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى السنطة المركزي.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من الأهالي بمصرع شخص غرقًا بمياه بحر الرياح العباسي بدائرة مركز السنطة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف، وتم انتشال الجثة.

وتبين من تحريات الرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة، مصرع المدعو «محمد.خ. ع»، 15 عاما، طالب ومقيم بقرية كفر خزاعل بدائرة مركز السنطة، وذلك أثناء استحمامه بمياه بحر الرياح العباسي، حيث غرق وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى السنطة لاستخراج تصريح الدفن.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود إصابات، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال أسرته أكدوا وفاته أثناء الاستحمام في البحر مع أصدقاءه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.