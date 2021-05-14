درجات الحرارة في أسوان ثاني أيام عيد الفطر 2021

شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة 14 مايو 2021 ، ثاني أيام عيد الفطر المبارك انخفاضا في درجات الحراراة عن الأيام الماضية، ويبحث الكثيرون من أهالي وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ39 درجة مئوية، وووصلت سرعة الرياح لـ11 كيلو مترا في الساعة.

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وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الكبرى والصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 39

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الجمعة، بلغت 39 للعظمى و22 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من الغد.

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، حيث تسجل السبت 41 للعظمى و22 للصغرى، والأحد 42 للعظمى و25 للصغرى، الإثنين 43 للعظمى و25 للصغرى، الثلاثاء 41 للعظمى و24 للصغرى، الأربعاء 41 للعظمى و25 للصغرى، والخميس 42 للعظمى و25 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 39، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج للشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة.