«صحة النواب» تقدم روشتة عبر «الوطن» للوقاية من فيروس كورونا

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة تسجيل بياناتهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال حاتم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لحصول الغالبية من الشعب المصري على لقاح فيروس كورونا، والأولوية منذ البداية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ما يستلزم من المواطنين ضرورة التفاعل مع هذة الجهود الحثيثة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، جهزت عددًا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وجميعها مزود بعيادات وأماكن لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح؛ للاطمئنان على صحتهم، ما يعزز حالة الاطمئنان لدى الجميع.

وأوضح أن مجلس النواب بصدد الاستماع إلى بيان موسع من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال الفترة المقبلة، حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة طوال الفترة الماضية، مع استمرار وباء كورونا العالمي.

وطالب رئيس صحة النواب، المواطنين بسرعة تسجيل بياناتهم للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية لتفادي الإصابة في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التطعيم والكمامة الطبية وغسل اليدين تقلل الإصابة من هذا الفيروس اللعين بنسب تصل لـ90% في أغلب الحالات.

واستقبلت مصر، أمس، دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 ألف جرعة.

وقالت وزيرة الصحة، إن مصر حددت عددًا من الإجراءات الاحترازية الجديدة للقادمين من الخارج، لاسيما من الدول التي ظهرت بها تحورات وسلالات خطيرة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر لم ترصد دخول أي من السلالات الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا حتى الآن.