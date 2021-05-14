هذه الدول تحتفل بالعيد اليوم.. أبرزهم أستراليا والهند ونيوزيلاندا

خلافًا لمعظم الدول العربية والإسلامية، التي احتفلت أمس، بأول أيام عيد الفطر المبارك، هناك عدد من الدول تعذر رؤية هلال شهر شوال لديها يوم الأربعاء، وأعلنت بالتالي اليوم الجمعة أول أيام العيد.

ومن ضمن تلك الدول كل من أستراليا وسلطنة بروناي اللتان أعلنتا الجمعة، أول أيام العيد، كما أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلاندية عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلاندا يوم الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها اليوم أيضا، كما أعلنت الجالية المسلمة في الهند، أن الخميس هو المتمم لرمضان، والجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.

ومن بين الدول الأربعة السابقة، تعتبر بروناي هي الدولة الإسلامية الوحيدة، حيث يعد الإسلام هو الدين الرسمي بها ويدين به 64% من سكانها، ومعظم مسلمي بروناي من السنة شافعيي المذهب المنحدرين من عرقية الملايو، بينما ينحدر بقية مسلمي بروناي في معظمهم من السكان الأصليين ومن الصينيين الذين تحولوا إلى الإسلام.

واللافت بالنسبة للدول التي لا يعتبر الإسلام فيها هو الدين الرئيسي لها، مثل الهند، فإن تقاليد أهلها المسلمين في الاحتفال بعيد الفطر تتشابه مع غيرهم من المسلمين بالدول العربية والإسلامية، في الليلة السابقة على العيد والتي تسمى ليلة القمر، وغالبًا ما يزور المسلمون البازارات ومراكز التسوق مع أسرهم للتسوق، وتتميز النساء وخاصة الفتيات الأصغر سنا بنقش الحناء التقليدية التي تعرف باسم «مهندي» على اليدين والقدمين مع ارتداء الأساور الملونة.

وتحية العيد التقليدية المستخدمة في الهند تكون باللغة العربية، وهي «عيد مبارك»، وفي هذا اليوم كثيرًا ما يتم إعطاء الهدايا مثل الملابس الجديدة كجزء من تقاليد العيد المتوارثة منذ القدم، ومن الشائع أيضًا في الهند إعطاء مبالغ مالية صغيرة للأطفال من طرف آبائهم.

وبعد صلاة العيد، زار بعض الأسر المقابر والصلاة على الموتى قبل التوجه إلى الأقارب، كما يزورون الجيران وأفراد الأسر وكبار الأقارب، ومن الشائع بين الهنود أن المواطنين غير المسلمين يقومون بزيارة أصدقائهم المسلمين وجيرانهم في العيد لتهنئتهم.

كانت معظم الدول العربية والإسلامية، قد تحربت مساء الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر.

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد ليلة الثلاثاء، ما يعني أن شهر رمضان هذا العام أتمّ 30 يومًا.