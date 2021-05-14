البيئة: نتابع التلوث الزيتي بالغردقة.. ومسح بحري يثبت سلامة البحر

كثفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من متابعتها لمكافحة التلوث الزيتى الذى بدأ في شمال مدينة الغردقة، مشددة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات المكثفة في حالة ظهور التلوث بالمنطقة أو أي منطقة أخرى.

وأضافت «فؤاد» في تصريحات لها، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت بلاغاً من محميات البحر الأحمر الطبيعية، يفيد بوجود التلوث الزيتي في شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض، مؤكدة أنه تم إرسال لجنة متخصصة من محميات البحر الأحمر، بالإضافة إلى الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لعمل مسح بحري بالمنطقة.

«البيئة»: استرجاع نحو 4 أطنان من الزيت مختلط بالماء

وتابعت وزيرة البيئة، أن نتائحج المسح البحري، أكدت عدم وجود تلوث بالبحر، منوضجة أن المسح البرى تم من خلاله تحديد أبرز المناطق الملوثة وعلى أساسها بدأت أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية لوزارة البترول.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن جهود مكافحة التلوث استمرت على مدار ثلاثة أيام، باستخدام ماكينات لشفط الزيت والحواجز الماصة والحواجز المطاطية، بالإضافة إلى مجموعة من العمالة اليدوية، مؤكدة أنه تم إسترجاع كميات من الزيت مختلط بالماء بحوالي 4 أطنان، بالإضافة إلى تجميع المخلفات الصلبة والسائلة في أحد الشركات التابعه للهيئة.

وأخذت وزارة البيئة عينات من التلوث الزيتي لتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

«البيئة» تغلق المحميات الطبيعية المركزية لتنفيذ إجراءات احترازية ضد كورونا

جدير بالذكر أن وزارة البيئة أصدرت تعليماتها بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية، ومنعت الزيارة للرحلات والتجمعات بمحميات البحر الأحمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، كنوع من الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت «فؤاد»، أنه يجرى حالياً استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات فقط لمراكب الركوب بالأجر والسفاري والنزهة الخاصة لتنفيذ رحلات الغوص، بجانب الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة.