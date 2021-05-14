«نتفليكس» تبدأ إنتاج جزئين جدد من الفيلم البولندي «365Days»

كشفت شبكة «نتفليكس»، عن تقديم جزئين متتاليين من الفيلم البولندي «365Days»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه على المنصة الإلكترونية في يونيو 2020، ويتابع الجزئين الثاني والثالث من الفيلم قصة حب بين زعيم المافيا «ماسيمو» ومديرة المبيعات «لورا».

وسيبدأ إنتاج الجزئين الثاني والثالث من «365Days»، الشهر الجاري في بولندا وإيطاليا، ومن المقرر إطلاق الأفلام على «نتفليكس» عالميًا في عام 2022، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويضم الجزء الجديد أعضاء فريق التمثيل الأصلي ميشيل موروني، آنا ماريا سيكلوكا، وماجدالينا لامبارسكا، وأوتار ساراليدزي، وينضم عضو جديد لفريق عمل الفيلم، وهو سيمون سوزينا الذي يقدم شخصية «ناتشو» ضمن الأحداث.

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من الفيلم حول «ماسيمو»، وهو عضو في المافيا الصقلية الذي يقع في حب «لورا»، مديرة المبيعات، والتي سيقوم بخطفها ويمنحها 365 يوما لتقع في حبه، تشهد الأجزاء الجديدة عودة «ماسيمو» و«لورا»، لكن لم شملهما أصبح معقدًا بسبب الروابط الأسرية لـ «ماسيمو»، والرجل الغامض الذي يدخل حياة «لورا» لكسب قلبها وثقتها بأي ثمن.

كان الفيلم في قائمة أفضل 10 أفلام يومية على شبكة «نتفليكس»، في أكثر من 90 دولة حول العالم وكان رابع أكثر الأفلام بحثًا على محرك البحث «جوجل» على مستوى العالم في عام 2020، وهو مأخوذ عن ثلاثية بنفس العنوان تتضمن «This Day»، «365 Days» و«Next 365 Days»، للكاتبة بلانكا ليبينسكا التي شاركت في كتابة سيناريو الفيلم الأصلي مع موجكا تيرس.

وقال مدير المحتوى لأفلام «Netflix» في أوروبا الوسطى والشرقية وبولندا، لوكاس كلوسكيفيتش: «كان الفيلم أحد أكثر أفلامنا شهرة لأعضائنا في عام 2020، نحن نعمل عن كثب مع المؤلفة بلانكا ليبينسكا، لمواصلة قصة لورا وماسيمو على الشاشة، رحلتهم معًا مليئة بالعديد من التقلبات والانعطافات بينما تستمر شخصياتهم في النضج ومعرفة المزيد عن أنفسهم».

من جهتها، قالت الكاتبة بلانكا ليبينسكا: «أنا متحمسة جدًا لأعرض لمحبي رواياتي في جميع أنحاء العالم هذه النظرة الجديدة على الشخصيات ومواصلة قصة لورا وماسيمو».