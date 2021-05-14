كل ما تريد معرفته عن القنابل الفراغية المستخدمة لتدمير المباني في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنه هجومًا بنحو 160 طائرة حربية خلال ساعات الليل الماضية، على أكثر من 150 هدفًا تحت الأرض شمال قطاع غزة، مستخدمة القنابل الفراغية لتدمير المباني في قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإنه في المقابل هاجمت قوات مشاة ومدفعية ومدرعات التي انتشرت على طول الحدود، القطاع من خلال مئات قذائف المدفعية وعشرات قذائف دبابات.

وزعم الاحتلال أن الغارات جاءت بهدف توجيه ضربة قوية للأنفاق التي تحت الأرض التابعة لحماس، حيث تم تدمير كيلومترات عديدة من الأنفاق، وأدى القصف إلى نزوح العشرات بعد تدمير عشرات المنازل من قبل قوات الاحتلال.

لم يقتصر قصف جيش الاحتلال على استعمال القنابل العنقودية، وقنابل «DIME»، بل امتد العدوان ليشمل استخدام سلاح الجو للقنابل الفراغية والارتجاجية في قصف المباني، حيث تتسبب القنابل الفراغية في تفريغ الهواء الداخلي من المبنى المستهدف، فيؤدي الاختلاف الكبير بين الضغط الداخلي المنخفض جدا للمبنى والضغط الخارجي المرتفع، إلى انفجار المبنى وانهياره نحو الداخل.

كيف تعمل القنابل الفراغية؟

وتتميز الإصابات بالقنابل الفراغية بتهتك وتلف كبيرين في أعضاء الجسم الداخلية، بينما تكون الآثار والجروح الخارجية على الجسم سطحية وطفيفة، والجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفراغية في أثناء اجتياحها للبنان وحصار بيروت عام 1982، وأيضا أثناء حرب تموز 2006.

والقنابل الفراغية تعرف بأنها قنبلة الحرارية الضغطية لكونها تحتوي على ذخيرة من وقود صلب يحترق متساميا بسرعة فائقة متحولا إلى غاز أو رذاذ ملتهب يتفجر صاعدا إلى الأعلى مسببا تخلخلا هائلا في الضغط في موقع الانفجار.

مدى تأثير القنابل الفراغية

وسبب تسمية القنبلة الفراغية بهذا الاسم؛ لما تولده من ضغط سلبي «تفريغ» في موقع الانفجار يدوم لبعض أجزاء من الثانية، والحق أن هذه القضية تسبب تفريغا في البداية يعقبه هجوم للضغط الجوي من جميع الجهات لتعويض الضغط السلبي الناجم عن الانفجار مما يؤدي إلى تدمير مضاعف بالمنطقة المحيطة بالهدف.

وعلى عكس القنابل التقليدية، التي تؤدي بسبب تعاظم الضغط الانفجاري الإيجابي في منطقة الهدف إلى تدمير السطوح والمواقع المواجهة للقنبلة فقط من دون تأثير يذكر على الجزء الخلفي من الهدف، تعمل القنبلة الفراغية على تدمير الهدف من جميع الجهات وليس فقط من الجهة المقابلة للقنبلة.

من بين القنابل المعروفة عند العسكريين و المختصين قنابل «بي إل يو-109» أو «بي إل يو-188» أو «بي إل يو-188 بي»، حيث تعد أمريكا من مصنعي هذه القنابل الفراغية وتبيعها لعدة دول في أوروبا و الشرق الأوسط.