للموظفين والعمال بعد انتهاء إجازات عيد الفطر.. تعرف على أول عطلة رسمية

تنتهي غدا الأحد، أطول أجازة رسمية بسبب عيد الفطر، حصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والخاصة، والتي وصل عدد أيامها إلى 5 أيام بدأت من الأربعاء الماضي 12 مايو، إلى غد الأحد 16 مايو، وذلك بقرار استثنائي من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسبب تزامن حلول عيد الفطر مع ذروة تفشي الموجة الثالثة لوباء كورونا.

المصريون اعتادوا على البحث دائما عن الإجازات الرسمية الجديدة

وبمجرد أن تنتهي أيام إجازة عيد الفطر 2021، اعتاد العاملون على البحث بعناية بالغة عن أول عطلة رسمية يحصلون عليها بسبب المناسبات الوطنية أو الدينية.

ولأن «الوطن»، تحرص دائما على تتبع ما يهتم به المواطنون، سنعرض في التقرير التالي أول إجازة أو عطلة رسمية، غير الإجازات الأسبوعية المعتادة، يحصل عليها العمال المصريون سواء بقطاعات الحكومة أو القطاع الخاص، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

30 يونيه أول عطلة رسمية للعمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

وبفحص أجندة الإجازات الرسمية، وفقا لقوانين العمل في مصر، فإن أول عطلة رسمية بسبب مناسبة وطنية، ستكون عطلة الذكرى الثامنة لاحتفالات ثورة 30 يونيه، والتي ستوافق يوم الأربعاء 30 يونيه، ومن المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بترحيل يوم العطلة الرسمية 24 ساعة لتصبح يوم الخميس 1 يوليو، حيث كان رئيس الوزراء قد قرر العام الماضي ترحيل الإجازات والعطلات الرسمية لأي مناسبات التي تصادف أي يوم في الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع.

وطبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وهو الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن عدد الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية المتبقية، بعد إجازتي عيد الفطر، و30 يونيه، تبلغ 8 أيام، هي خمسة أيام من الاثنين 19 يوليو إلى يوم الجمعة الموافق يوم 23 يوليو، بمناسبة وقفة عرفات، وأيام عيد الأضحى، ثم الاثنين 9 أغسطس، بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية، ثم الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة، ثم الاثنين 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.