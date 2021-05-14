إجراءات التنازل عن مدفن وتقنين الوضع بالأحياء والمراكز

كشف إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لـ«الوطن»، عن الأوراق والمستندات والإجراءات والخطوات اللازمة عند تقديم المواطن لطلب اعتماد تنازل عن مدفن أو مقبرة، وتقنين وضعه بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة للمحافظة.

شروط الحصول على الخدمة والمستندات المطلوبة

- مصري/مصرية- السن: أتم 16 سنة

- أن يكون صاحب المدفن أو أحد الورثة

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع الإطلاع على الأصل

- أصل التنازل أو أصل الترخيص

- أصل التوكيلات على أن تكون سارية وإيداعها بالملف

- صورة بطاقة المتنازل والمتنازل إليه

- إقرار من المتنازل والمتنازل إليه بعدم التقدم بطلب للحصول على مدفن أو مقبرة في المستقبل من المركز التكنولوجي بالمحافظة

الخطوات المطلوبة

- استلام نموذج الطلب من شباك الجبانات بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

- ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات

- سداد رسوم تقديم الطلب بالخزينة

- سداد رسوم الرخصة وتسليم أصول المستندات

- استلام رخصة التنازل

- إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة والمهندس الفني بالمنطقة للبحث في الأرشيف الإلكتروني ثم المعاينة على الطبيعة

- عرض الملف على الشؤون القانونية للدارسة وإبداء الرأي وفي حالة الموافقة يتم عرض الموضوع على اللجنة العليا للجبانات لدارسة الملف مرة أخرى وإبداء

- الرأي النهائي: تقوم الإدارة المختصة بتنفيذ رأي اللجنة بعد قيام المواطن بإحضار جميع الأصول الخاصة بالملف

- سداد الرسوم المطلوبة: يتم إلغاء اسم التنازل واستخراج رخصة جديدة باسم المتنازل إليه وتسجليها بأرشيف الميكرفيلم

- تسليم رخصة التنازل للمواطن

المستندات المطلوبة للحصول علي مدفن

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم متضمنة عنوان الإقامة بالجيزة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجة.

- صورة من قسيمة الزواج.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز).

- قيد عائلي.

الشروط العامة:

- على المنتفع الالتزام بالبناء خلال الفترة المحددة بعد الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

- يلتزم المنتفع بإزالة إشغالات الطرق بعد الانتهاء من البناء مباشرة وذلك بعد الحصول على تراخيص البناء ويتم رفع تلك الإشغالات بعد البناء.

- على المنتفع عدم الإخلال بأحكام قانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وما ورد بكراسة الشروط المعمول بها في هذا الشأن.

- إذا ظهر في أثناء الحفر مبان أو أشياء ثابتة أو منقولة فعلى المنتفع إبلاغ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات فورًا.

- يلتزم المنتفع بالمخطط العام في البناء وعدم الخروج عليه وحال مخالفة ذلك يعاد الوضع لما كان عليه على نفقة المخالف.