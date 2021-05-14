استشهاد 7 فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد 7 فلسطينيين وأُصيب العشرات اليوم، خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية التي انتفضت في وجه الاحتلال، ردا على عدوانه على قطاع غزة وإجراءاته بحق المقدسيين.

وأفادت مصادر طبية، بأنّ شاب مصاب بـ4 رصاصات في جسده، وصل إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس، قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

وأكد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة، أنّ الشهيد في العشرينات من عمره، وأصيب بالرصاص خلال التصدي لهجوم المستوطنين على البلدة.

وافادت وزارة الصحة بأنّ فلسطينيين وصلا إلى مستشفى سلفيت الحكومي بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا، وأعلن المستشفى استشهادهما.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد الشاب يوسف عطاطرة (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات أصيب بها على حاجز دوتان العسكري في محافظة جنين.

وقال محمود السعدي مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، لوكالة معا الفلسطينية، أنّ الشاب عطاطرة من قرية الطرم استشهد بعد وقت قصير من وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي اثر إصابته برصاصة اخترقت الشريان الرئيسي في القدم، كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الحي في أريحا.