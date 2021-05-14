إزالة مبنى مخالف بجوار أنفاق بورسعيد على مساحة 300 متر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه تم إزالة مبنى مخالف بالقرب من أنفاق بورسعيد، والتشديد على عدم عودة المخالفة مرة أخرى.

أكد محافظ بورسعيد استمرار حملات حي الجنوب، لمتابعة وإزالة مخالفات البناء على أراضي وممتلكات الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين، في إطار خطة الدولة لمنع التعدي على أراضى الدولة مرة أخرى.

وأشار اللواء عادل الغضبان أن حي الجنوب، نظم حملة مكبرة برئاسة أحمد زغلف، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

من جانب آخر؛ أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كل الأحياء، خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى متابعته المستمرة أولا بأول لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، خلال عيد الفطر، للحد من التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، مشيرا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء، لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.