رانيا يوسف خلال 5 أشهر.. براءتان وبلاغات ومحاكمات وتصريحات مثيرة

تحول اسم الفنانة رانيا يوسف، خلال الساعات الماضية إلى «تريند» على محرك البحث «جوجل» وذلك بعد نصيحة وجهتها إلى السيدات في عيد الفطر المبارك.

نصيحة للسيدات في العيد

وظهرت «يوسف» في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل «إنستجرام»، وبدا أنها سوف تعلم السيدات طريقة عمل كحك العيد، إلا أنها قالت: «بقولكم إيه.. إنتو طلع عينكم في الشهر الكريم، طبيخ ومطبخ وأكل وحاجات كتيرة أوي، وعيال وتربية، تيجوا يا ستات ننزل نجيب كحك من برة وخلاص واشتروا دماغكم.. دلعوا نفسكم خلاص مفيش ستات هتدخل المطبخ في العيد، خلاص النهاردة عيد، وكل سنة وانتم طيبين».

تصريحات الفنانة دائما ما تثير الجدل، وقد تؤدي بها إلى مشكلات في بعض الأحيان، وخلال العام الجاري الذي لم ينقض منه أكثر من أربع شهور ونصف وقعت «يوسف» في عدة أزمات كادت تضعها خلف القضبان.

تصريحات مثيرة للجدل في بداية العام

بدأ العام بتصريحات للفنانة أذيعت ليلة رأس السنة في حوار مع قناة عراقية، حينما علقت على ظهورها بفستان أبيض يبرز مفاتنها في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42، موضحة أنها نظرت إلى نفسها أمام المرأة قبل الظهور في المهرجان و«لقيتها حلوة.. و(أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره».

هذه التصريحات أشعلت الـ«سوشيال ميديا»، ودفعت بعض المحامين إلى تقديم بلاغات ضد الفنانة، فدافعت الأخيرة عن نفسها بأن المذيع هو من استغل تصريحاتها، وما هي أيام قليلة، إلا وانتشر مقطع آخر محذوف من نفس الحوار تتحدث فيه عن الحجاب، حيث ردت على سؤال بشأن عدم ارتدائه قائلة: «يا ساتر.. ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».

بلاغات ضد الفنانة

التصريحات الجديدة زادت من حالة الجدل والهجوم على الفنانة وقدم كلٌ من أشرف فرحات المحامي، وسمير صبري المحامي، بلاغات ضدها، كما تقدم المذيع نزار الفارس، الذي أجرى الحوار مع الفنانة في القناة العراقية ببلاغ أيضا ضدها اتهمها فيه بسبه وإهانته.

تصريحات مثيرة عن الزواج

وبعد أقل من 10 أيام على تسريب الجزء المحذوف من حوار القناة العراقية، حلت «يوسف» ضيفة على برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وقالت إنها لن تتزوج مرة أخرى، وترى أن الزواج فكرة غير ناجحة ما لم يأت عن حب نابع بين الطرفين وقبول كل منهما لعيوب الآخر، موضحة أن الزواج بعد الثلاثين أكثر نضجًا.

أول براءة

يوم 21 فبراير، قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار عمرو هريدي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان بسبب تصريحها عن الحجاب وقررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها.

براءة ثانية

الدعوى الأخرى فصلت فيها المحكمة يوم 28 مارس، بعد تأجيل عدة مرات، حيث قضت المحكمة ببرائتها أيضا.

محاكمة جديدة بعد أيام

أما دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، فمن المقرر نظرها في جلسة 17 مايو الجاري، أي بعد أيام قليلة.