التفاصيل الكاملة لشهادات الادخار باليورو من البنك الأهلي المصري

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها شهادات الإدخار باليورو التابعة للبنك الأهلي.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة للشهادات الإدخارية باليورو الصادرة عن البنك الأهلي المصري، وفقًا لسياسات البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد للإيداع والإقراض، حيث تمنح البنوك الكثير من شهادات الإدخار المختلفة، سواء بالجنيه المصري، أو العملات الأجنبية كالدولار، اليورو.

الشهادات الذهبية الجديدة باليورو

- سعر الفائدة: 0.75% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طول مدة الشهادة.

- دورية الصرف: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 يورو ومضاعفاتها.

- لكل شهادة فرصة لدخول سحب دوري علي جوائز سيارات مرتين سنويًا.

شهادات بلادي

ويقدم البنك الأهلي 3 أنواع من شهادات بلادي باليورو، متاحه فقط للأفراد المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القُصر، ويتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك خارج مصر، أو عن طريق تحويل بنكي، وهي:

شهادة بلادي السنوية باليورو

- مدة الشهادة: سنة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو.

- الاسترداد: لا يمكن استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

- سعر الفائدة: 05% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طول مدة الشهادة.

- دورية الصرف: نصف سنوي.

شهادة بلادي 3 سنوات باليورو

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو.

- الاسترداد: لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 شهور من إصدارها.

- سعر الفائدة: 0.75% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طول مدة الشهادة.

- دورية الصرف: نصف سنوي.

شهادة بلادي 5 سنوات باليورو

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو.

- الاسترداد: لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 شهور من اصدارها.

- سعر الفائدة: 0.85% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طول مدة الشهادة.

- دورية الصرف: نصف سنوي.

شروط الحصول على شهادات البنك الأهلي المصري باليورو

- ألا يتم شراء الشهادات بمبالغ أقل من الحد الأدنى لكل شهادة.

- لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

خطوات الحصول على شهادات الأهلي باليورو

- يتم الحصول على الشهادات من خلال فروع البنك .

- كما يمكن شراؤها من خلال التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

- ويمكن شراءها من خلال خدمات البنك الإلكترونية والموبايل البنكي.

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري باليورو

- الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

- يتم تجديد الشهادات تلقائيًا وفقًا للسعر المعلن في حينه.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- تقدم الشهادات عائد ثابت طول مدة الاحتفاظ بالشهادة لدى البنك.

- يحتسب العائد على الشهادات من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادات والحصول على بطاقات ائتمان.