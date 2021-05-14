«مجمع البحوث»: الطيب داعم جدا للمرأة ودائما ينتهج سبيل تمكينها

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث لشؤون الواعظات، إن فكرة واعظات الأزهر بدأت منذ عام 2015، واقترحها الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر -آنذاك- وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رحب جدا بالفكرة لأنه داعم جدًا للمرأة، ودائما ينتهج سبيل تمكين المرأة.

واعظات في أغلب المحافظات

وأضافت «شاهين»، في لقاء مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الجمعة، أنهم تلقوا العديد من الطلبات للعمل في مهنة واعظات بالأزهر، ولكنهم اعتمدوا خريجات الأزهر، وخريجات كليات الترجمة، حتى يكون لدى الواعظة لغة تستطيع مخاطبة الآخريات اللاتي لا تتحدثن اللغة العربية.

وتابعت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث لشؤون الواعظات، أنهم انتقوا 220 واعظة في 26 محافظة من محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن محافظة البحر الأحمر لا توجد فيها واعظات، لأنه من شروط المسابقة أن تكون المتقدمة من بنات المحافظة نفسها، لأن الإمام الأكبر يشترط أن يكون عمل المرأة قريبا من سكنها حتى تكون «مرتاحة» وتستطيع أداء عملها ورعاية منزلها في نفس الوقت، وهذه المحافظة لم تتقدم منها أي فتاة، ولذلك لم يُعين فيها واعظات.

الواعظات لديهن نفس خبرة الشيوخ

وأشارت إلى أن الخبرة العلمية لدى شيوخ الأزهر وواعظات الأزهر هي نفس الخبرة، لأنهن يتلقين نفس العلوم من نفس الأساتذة، والمناهج العلمية واحدة، ولكن الناس اعتادت على أن الداعية والشيخ هو رجل، ولذلك فإنهم يلجأون إلى الشيوخ للاستفسار عن بعض الأمور ولكن بعد نجاح تجربة الواعظات أصبح الناس يلجأون إلى الواعظات للاستفسار عن أمور الحياة، ووجدوا لديهن القدرة على النصح والإرشاد، إضافة إلى ميزة أخرى وهي أن النساء يستطعن الحديث معها بأريحية.