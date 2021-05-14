موعد عمل البنوك بعد عيد الفطر 2021 يدخل حيز التنفيذ الاثنين

يدخل موعد عمل البنوك بعد عيد الفطر 2021 حيز التنفيذ الاثنين المقبل، حيث تبدأ البنوك العاملة فى السوق المصرية، الاثنين المقبل، تطبيق قرار البنك المركزى المصري، الذى نص على «تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا».

ترقب للمواعيد الجديدة للبنوك

ويترقب المصريون موعد عمل البنوك بعد عيد الفطر 2021 بعدما كانت المواعيد خلال رمضان حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 أبريل الماضي، حيث ارتبطت مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021، بتنظيم عمليات سحب وإيداع الأفراد والشركات، وخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، وصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الخدمات التي توفرها البنوك للمواطنين.

من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا للموظف

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الخميس، إن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021 ستكون للموظفين من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأوضح البنك المركزي أن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021 بالنسبة للجمهور ستكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

كان القطاع المصرفي يترقب إعلان مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2021، والذي يوافق 14 أبريل المقبل، حيث صدر قرار من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بتحديد مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2021، بحسب مصادر مصرفية.

وسبق وأعلن اتحاد بنوك مصر، عدة تدابير احترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، في نوفمبر الماضي، متضمنة تخفيض عدد العاملين في المقرات إلى النصف تقريبًا من الرجال وعمل النساء من المنزل، وذلك للحد من التجمعات، داخل أماكن العامل، ودون التأثير على سيره بشكل سلبي، مع الالتزام بالعدد المصرح به أثناء استخدام المصاعد والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أي اجتماعات وجها لوجه واستبدالها بالاجتماعات عبر تقنية «فيديو كونفرانس».