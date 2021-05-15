مزايا مخفية قد لا تعلمها عن «آيفون».. تعرف على بعضها

من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من الأشياء التي لم تكن تعلم أن جهاز iPhone أو iPad الخاص بك يمكنه القيام بها.

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها هواتف أيفون وأيباد، والتي لا يعلم عنها الكثير من مستخدمي هذه الأجهزة.

وعن ذلك قال موقع «phonearena»، إن أجهزة هواتف أيفون يمكنها القيام بعدد من المهام والأشياء.

وأحد هذه الأشياء هي ميزة موجودة في قائمة إمكانية الوصول المتواجدة في الهاتف تسمى التعرف على الصوت.

وتعمل هذه الميزة على أن الهاتف يستطيع سماع العديد من الأصوات وترجمتها، حيث سيعلمك الجهاز من خلال إشارات على الأصوات التي سيتعرف عليها، على سبيل المثال، إذا قمت بضبط هاتفك أو جهازك اللوحي للاستماع إلى جرس الباب، فسوف يرسل إليك إشعارًا عندما يدق جرس الباب.

وأصدرت شركة «آبل» مقطع فيديو توضح فيه كيفية تمكين التعرف على الصوت وهو سهل قدر الإمكان، ولتفعيل هذه الميزة عليك الانتقال إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول وبعدها التعرف على الصوت وقم بتشغيله.

وقالت الشركة إن الهاتف سيستمع باستمرار لأصوات معينة، وباستخدام الذكاء الموجود على الجهاز، سوف يخطرك عند التعرف على أحد الأصوات المحددة.

يلاحظ عملاق التكنولوجيا أنه لا ينبغي الاعتماد على التعرف على الصوت في الظروف التي قد تتعرض فيها للأذى أو الإصابة، أو في المواقف شديدة الخطورة أو الطوارئ، أو للملاحة.

وتشمل الأصوات التي يمكن لجهاز iPhone الاستماع إليها ما يلي:

صفارة إنذار

جهاز انذار الدخان

إنذار حريق

قط

كلب

الأجهزة

بوق سيارة

جرس الباب

طرق الباب

المياه الجارية

بكاء طفل

الصراخ

السعال

فقط تذكر أنه مع تشغيل التعرف على الصوت، يتم تعطيل ميزة «Hey Siri»، ويمكن ضبط جهازك للاستماع لأكثر من صوت في نفس الوقت.

في المرة الأولى التي تستخدم فيها الميزة، يمكنك إيقاف تشغيل التعرف على الصوت أو تشغيله بسرعة عن طريق النقر فوق زر التعرف على الصوت في مركز التحكم، أو يمكنك لمس زر الصوت مع الاستمرار للوصول إلى قائمة الأصوات بحيث يمكنك إضافة أو إزالة أصوات معينة.

إذا كانت لديك مشكلة في السمع، فقد يكون من المفيد إعداد هذه الميزة لتنبيهك إلى وجود إنذار دخان، وإنذار حريق، وجرس باب، وغيرها من الأصوات التي سيساعدك الهاتف في معرفتها والانتباه لها.