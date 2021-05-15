حملة لمتابعة سير العمل في مستشفيات دمياط خلال العيد

شكلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، لجنة مكونة من الإدارات الفنية بالمديرية، للمرور اليومى على كل المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة لمتابعة سير العمل.

وجه «عبدالجواد» باستمرار تكثيف المرور الإشرافي على المنشآت الصحية بالمحافظة، على مدار اليوم خاصة الفترات الليلية.

وواصلت مراكز تلقي اللقاح استقبال المواطنين من الفئات المستحقة للقاح فيروس كورونا، بمراكز تلقي اللقاح وتشمل 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «مركز القلب والجهاز الهضمي ومعهد الأورام وبنك الدم الإقليمي، ومركز صحة أسرة ثالث بدمياط ومركز الحي الرابع بدمياط الجديدة».

وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص وتجهيز هذه المراكز بمحافظة دمياط، وفقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان، علما بأن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا، تتم من خلال عدة مراحل، وفقا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان.

حيث يتم تقسيم الفئات المستحقة في أثناء التسجيل على الموقع، إلى ثلاثة مجموعات؛ ويقوم المواطن باختيار المجموعة الخاصة به، وتشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم من خلال رسالة نصية، وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وعند توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، للحصول على الموافقة المستنيرة، ثم ينتقل المواطن إلى منطقة الانتظار ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وفيها يتم الرد على كل استفساراته.