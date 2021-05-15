بعد شهر من المعاناة.. الفنانة أمل رزق تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة أمل رزق، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شفائها من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد معاناتها 30 يوما مع الفيروس.

وكتبت «رزق»، عبر «انستجرام»: «أحلى عيد لما ربنا يمن عليك بالشفا والستر ويفرح قلبك ويطبطب عليك، اللهم لك ألف شكر على كل نعمك الكتير قوى، عيد سعيد على كل الناس الطيبين الصادقين المحترمين»

إصابة أمل رزق بفيروس كورونا

كانت الفنانة أمل رزق، أعلنت أول أبريل الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث قالت في تصريح سابق لـ «الوطن»: «أعاني من أعراض فيروس كورونا، بعد أن اكتشفت صدفة إصابتي بالفيروس حيث كنت اعتقد أن ما أصبت به دور برد عادي».

وبعد أسبوع من إصابتها، أكدت الفنانة أنها تشعر بألم شديد يصعب وصفه مع تكسير في الجسم وارتفاع درجة الحرارة، طالبه من متابعيها الدعاء لها.

وشكرت أمل رزق جمهورها عبر «انستجرام» بسبب قلقة عليها قائلة: «حبايبي لو قادرة أبوس رأس كل اللى كان قلقان عليا من قلبه هنا وبرة مصر، والله مسيحيين ومسلمين، الحمد لله كلنا فى صيام، وربنا أنقذني، ده ابتلاء واختبار، علشان ربنا يعرفني معادن الناس الأصيلة، أسفة لكل حد مقدرتش أرد واطمنه، كان غصب عني، اللهم لك الحمد حتى ترضى».

كما حرصت الفنانة «لمى كتكت»، ابنة الفنانة أمل الرزق، على الدعاء لوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل «فيسبوك»، بالشفاء العاجل، وأن تجتاز هذه الأزمة بشجاعة، مطالبة جمهورها الدعاء لوالدتها.

وكتبت ابنة الفنانة أمل رزق: «كل حاجة ملهاش أي طعم ولا في حاجة بتفرح قد إني أشوفك بتجري وتفركي وتفرهدينا في البيت.. يالا بقى يا ست الكل خفي، وحشني زعيقك».