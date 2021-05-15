السيطرة على حريق محدود في مخزن قطع غيار بجوار مستشفى الرمد بروض الفرج

تمكّنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة روض الفرج، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة روض، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في مخزن بالطابق الأرضي لقطع غيار السيارات بجوار مستشفى الرمد بمنطقة روض الفرج.

وسيطرت القوات على النيران وتمّ إخمادها، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو اصابات وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.