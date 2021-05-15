مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر بطول 3 آلاف كيلو متر

تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية بطول 3 آلاف كيلو متر، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية، كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة وذلك بطول السواحل المصرية.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، إضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.

وأضاف «عبد العاطى» أن أعمال الحماية أيضاً تُسهم فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، كما يتم تنفيذ أعمال لحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد لمواجهة مشاكل النحر والترسيب.

محطات إنذار مُبكر داخل أعماق البحر المتوسط

كما أوضح «عبد العاطى» أنه في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، تم إطلاق مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

حماية قلعة قايتباي بالاسكندرية من الأمواج العالية والنحر

وفي ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية، تقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، إضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترًا باستخدام أوزان مختلفة تتراوح بين 3 و20 طنًا، وإنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترًا، ولسان حجري بطول 30 مترًا، وتغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب أكثر من مترين.

حماية الحائط الأثري لمنطقة المنتزه من الانهيار

كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزه حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري، حيث يتم إنشاء حائط بحري بطول 280 مترًا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني.

إنشاء حائط بحري لحماية شواطئ الاسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة

وفى الإسكندرية أيضاً ولحماية كورنيش وشواطئ المدينة، يجرى تنفيذ عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش، من خلال إنشاء حائط بحري بطول 835 مترًا باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة 350 مترًا، إضافة لعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف (L) أمام فندق المحروسة بطول حوالى 600 متر.

كما يجرى إنشاء رصيف بحري بطول 155 مترًا، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي 1600 متر تقريبًا، وبعرض 40 مترًا، وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى 30 مترًا.