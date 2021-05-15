مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 15 رحلة جوية من أوروبا

تستقبل فنادق مرسي علم اليوم السبت الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبر 15 رحلة طيران سياحية قادمة من التشكيك وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى بمرسى علم، عن استعداد فنادق المدينة لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من بولندا والتشيك وأوكرانيا ومولدوفا، عبر 15 رحلة طيران سياحية، بواقع 3 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، ورحلة من أوكرانيا، ورحلة من مولدوفا.

وأوضح أن مرسي علم تشهد زيادة في معدل وصول الرحلات السياحية، وذلك بفضل جهود الحكومة المصرية والقيادة السياسية في فتح أسواق سياحية جديدة، مؤكداً على الالتزام بنسبة تشغيل 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، ومراعاة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافات الآمنة، وتعقيم حقائب وأمتعة النزلاء وقياس درجة الحرارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على تواجد أطقم وفرق طبية متخصصة لمتابعة حالة النزلاء والعاملين بالقطاع السياحي داخل الفنادق، وإجراء تحاليل فورية في حالة وجود أي تغييرات صحية.

وأشار «مرعي»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم تم تطعيمهم بلقاح كورونا المستجد، وانعكاس ذلك على حركة السياحة والسفر، وكذلك جهود وزارة السياحة والأثار لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر بلقاح كورونا.