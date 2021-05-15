قانون القطن يعيد الحياة للذهب الأبيض.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قانون القطن.. إعادة الحياة للذهب الأبيض».

ويستهدف القانون المقدم من الحكومة بخصوص القطن المصري الحفاظ على أصناف القطن من الخلط والتجهور بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابيا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر في مزادات علنية.

وتسعى الدولة المصرية من خلال القانون الجديد إلى تفعيل دور الرقابة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المعدة لذلك وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

وعانت صناعة الغزل والنسيج منذ عقود من الانهيار بناء على صناعة القطن المصري حيث تعد الصناعة الحرفية الأشهر في مصر ومن الصاناعات كثيفة العمالة وتستوعب نحو 30% من العمالة المصرية، لذا سعت الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة القطن بإصدار قانون القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج بتكلفة قدرها 21 مليار جنيه.

وتتجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمضاعفة المساحات المزروعة داخل البلاد بالقطن، وذلك في إطار تحركات الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة المكانة العالمية للقطن المصري في ضوء المميزات التنافسية المتميزة التي يمتلكها، وسمعته العالمية الواسعة.

وتشتمل تحركات الحكومة، الارتقاء بالجوانب المتعلقة بمنظومة زراعة وصناعة وتجارة القطن، بداية من زيادة الرقعة الزراعية بمحصول القطن، وصولاً لإقامة صناعات وطنية تعتمد عليه، وترويج تلك المنتجات محليا وخارج البلاد، حسب ما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة.