اليوم آخر مهلة.. طرق تسجيل قراءة الغاز ودفع الفاتورة

تنتهي مهلة إبلاغ وتسجيل شركات الغاز الطبيعي بقراءة عداد الغاز الطبيعي للوحدات المنزلية الخاصة بفاتورة شهر مايو، اليوم السبت الموافق 15 مايو2021، ولا يهتم البعض بتسجيل وقراءة استهلاك الغاز الطبيعي، وهو ما قد يسبب بضرر في المرتبة الأولى للمستهلك.

وفي حالة عدم تسجيل قراءة عداد الغاز لدى الشركات المسؤولة، تضطر الشركة لحساب الفاتورة الشهرية وفقًا لمتوسط الاستهلاك وهو ما يعني تسجيل قراءة غير دقيقة، وهو ما يعني زيادة قيمة الفاتورة، وهو ما يزيد التكاليف على المواطنين، لذلك تطالب شركات الغاز الطبيعي، المواطنين، بتسجيل قراءة الغاز شهريًا.

وأعلنت شركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد»، 7 وسائل لإبلاغ قراءة استهلاك الغاز الطبيعي، وهي:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

أما عن طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي فهي من خلال أحدى الطرق التالية:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- من خلال مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.