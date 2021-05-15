كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟.. القدرات والتكاليف

في إبريل 2010 أعلنت شركة «رافائيل» الإسرائيلية لأنظمة الدفاع عن تطوير نظام أطلقت عليه اسم القبة الحديدية لاعتراض صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى التي أطلقها حزب الله اللبناني على إسرائيل خلال حرب عام 2006، والحروب التالية، لكن صواريخ فلسطينية ومن قبل صاروخ قادم من سوريا نجح في اختراقها في وقت يريد أن يعرف كثيرون كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟

كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟.. التشغيل بدأ في 2011

وللإجابة على سؤال كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟، فإنَّه لا بد من العلم أنه تم تشغيل نظام «القبة الحديدية» في عام 2011 في محيط قطاع غزة لاعتراض صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتعمل القبة الحديدية من خلال تتبع المقذوفات قصيرة المدى بواسطة رادار، ويتم إطلاق عدة صواريخ في اتجاه المقذوف الواحد لتصيبه مباشرة أو تنفجر بالقرب منه بتصيبه الشظايا، فيسقط.

تقوم وحدة رادار ومركز التحكم في القبة الحديدية بالتعرف على المقذوفات، مثل الصواریخ، وحساب مسارھا ونقطة سقوطھا، في ثوان قلیلة، وإلا فإن القاذف سوف يمر الى الإسرائیلیين الذين لا يمتلكون إلا 15 و90 ثانیة فقط للبحث عن موقع آمن.

ویمكن القبة الحديدة حمایة مدینة متوسطة محیط یبلغ 70 كیلومتراً من المقذوفات قصيرة المدى فقط. وتعمل إسرائيل حالياً على تطوير آشعة ليزر لاستهدف الصواريخ الفلسطينية.

كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية؟.. 66 ألف يورو تكلفة اعتراض مقذوف فلسطيني واحد

تذكر الإذاعة الألمانية أنَّ كل صاروخ يتمّ إطلاقه من القبة الحديدة لاعتراض مقذوف فلسطيني یكلف إسرائيل حوالي 66 ألف یورو وهو من أكثر المساوئ لهذا النظام.

وتطلق المنظومة عشرات الصواريخ نحو مقذوف واحد حينما يقوم الرادار بتحليل اتجاه المقذوف في ثواني، ويتبين أنه سيسقط في منطقة بها سكان، أما إذا تبين أن الصاروخ سيسقط في منقطة خالية، لا يتمّ اعتراضه لتوفير التكلفة.

وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل المنظومة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ نظام القبة الحديدية اعترض 850 من بين ألف صاروخ انطلق من غزة فيما سقط 200 صاروخ آخر داخل القطاع، ومع ذلك تؤكد التقارير الإسلامية أن الفصائل الفلسطينية أطلقت ما يقرب من ألفين صاروخ.