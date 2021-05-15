نقابة الأطباء: تجهيز شحنة أدوية ومستلزمات طبية لإرسالها لقطاع غزة

صرح الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، بأنه جرى التواصل مع الدكتور عبداللطيف الحاج مسؤول العلاقات الخارجية بدائرة الشؤون الصحية في غزة، للاستفسار عن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينين، جراء الهجوم الوحشي لجيش الاحتلال، عليهم، طوال الأسبوع الماضي، وحتى الآن.

وأشار «عبدالحى» الى أن مسؤول العلاقات الخارجية بدائرة الشؤون الصحية في غزة، أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات، وجار تجهيزها، وسيجري تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى لجنة «مصر العطاء» التي تستقبل تبرعات المواطنين من الآن، حيث جرى فتح باب التبرع في مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساء، إلى جانب التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة، وسوف يجري التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال الشحنة الى غزة.

وتابع أمين عام نقابة الأطباء: «أيضا هناك احتياج لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة».

وأكد: «سيجري تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر إلى غزة، علمأ بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين منذ مساء أمس، وحتى الآن».

وأوضح أنه سيجري التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب، مرفق بها كل بياناتهم وصور جوازات السفر.