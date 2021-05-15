إسرائيل تدمر مبنى قناة «الجزيرة» ووكالة «أسوشيتدبرس» في غزة (فيديو)

دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى شاهق الارتفاع في مدينة غزة كان يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، ووسائل إعلامية أخرى، اليوم السبت، بعد ساعات من غارة جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أنَّ الضربات الجوية الإسرائيلية تعد أحدث خطوة من الجيش لإسكات التغطية الصحفية.

"תבקש מהבכיר עוד 10 דקות, לא יקרה כלום": שיחת הטלפון בין קצין ישראלי לבעלי בניין אל-ג'לאא, לפני שהמבנה הופצץ @kaisos1987 pic.twitter.com/MQFjdHU3Gd — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

جاءت الضربة على المبنى الشاهق بعد حوالي ساعة من اخطار الجيش الإسرائيلي صاحب العقار بإخلاء المبنى المكون من 12 طابقًا والذي كان يضم مكاتب وشققًا سكنية أخرى.

وأدت الضربة الى نسف المبنى بأكمله، الذي تحول الى سحابه ضخمة من الغبار، ولم يكن هناك تفسير فوري لسبب تعرضه للهجوم.

كانت الغارة الجوية الإسرائيلية السابقة على مخيم اللاجئين في مدينة غزة، اليوم، الضربة الأكثر دموية في الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

واندلعت أيضًا احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة ، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت 11 شخصًا.

ووصل الدبلوماسي الأمريكي هادي عمرو، أمس الجمعة، في إطار جهود واشنطن لتهدئة الصراع، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الأحد لبحث هذه الأزمة.

وفي غزة، قُتل ما لا يقل عن 139 شخصًا، من بينهم 39 طفلاً و 22 امرأة، وفي إسرائيل، قُتل 8 أشخاص، من بينهم رجل قُتل السبت بصاروخ سقط في رمات غان، إحدى ضواحي تل أبيب.