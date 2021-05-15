رئيس مياه القناة: استمرار الطوارئ وإصلاح الأعطال المفاجئة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، إصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في محافظات القناة الثلاث «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، مع استمرار حالة الطوارئ، والعمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، لمجابهة أي مشكلات مفاجئة تطرأ على مدار الساعة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة المطلوبة، لخطوط طرد محطة صرف صحي مدينة المستقبل، فجر اليوم، وضخ المياه للمواطنين، وإصلاح عطل مفاجئ في خط المياه الرئيسي 300 مم المغذي لمدينة القنطرة شرق، برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة، والمهندس نبيل عازر نائب مدير المنطقة، كما تم تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي بقرية التقدم برئاسة هشام الكتاتني رئيس شبكات الصرف الصحي، وإشراف المهندس محمد بهاء مدير منطقة القنطرة شرق.

وإصلاح عطل مفاجئ في خط ضغط المياه الخاص بمنظومة الكلور بقطر 6 بوصة بمحطة مياه الكيلو 19، وإصلاح انفجار وتسريب مياه بعداية حديد 10 بوصة أعلى كوبري أبوخليفة، بالإضافة إلى تشحيم وتغير واير لمنظومة اتزان وعوامة الخزان العلزي لمحطة القنطرة، برئاسة المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، كما تم إصلاح عطل في خط مياه قرية فنارة بقطر 6 بوصة برئاسة عادل العمدة رئيس منطقة فايد، وإصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة بقرية السلام، تحت إشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات، للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، مضيفا على المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع إجازات جميع العاملين في المواقع المهمة، بالإضافة إلى متابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع بنفسه البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» يوميًا على مدار الـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لأهالي ومواطني إقليم القناة.