تعليق رحلات شركتي «الاتحاد وفلاي دبي» من الإمارات إلى تل أبيب

أعلنت شركتا الاتحاد للطيران، وفلاي دبي، الإماراتيتين، إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب. وكانت شركات الطيران الأمريكية والأوروبية، أعلنت تجنب السفر ونقل المسافرين إلى إسرائيل، بسبب إطلاق الصواريخ من غزة نحو تل أبيب.

وكانت الخطوط الجوية في الإمارات، قد أطلقت فقط في الأشهر القليلة الماضية، رحلات منتظمة إلى إسرائيل.

وقالت شركة الاتحاد في أبوظبي، عبر موقعها على الإنترنت إنها «علقت جميع خدمات الركاب والشحن إلى تل أبيب، اعتبارا من يوم الأحد، على خلفية أعمال العنف التي تشهدها المنطقة».

وأضافت أن «الاتحاد تراقب الوضع في إسرائيل وتواصل الاتصال الوثيق بالسلطات ومصالح الاستخبارات الأمنية».

وأعلن الموقع الإلكتروني لشركة «فلاي دبي» إلغاء الرحلات بداية من يوم الأحد، من دبي إلى إسرائيل، على الرغم من تشغيل رحلتين يوم السبت.

وقال السلطات الفلسطينية، إن 10 أفراد من عائلة واحدة استشهدوا، معظمهم من الأطفال، بعدما أصابت غارة جوية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين في القطاع الفلسطيني. وذكرت مصادر طبية في غزة، أن الضحايا هم ثمانية أطفال وامرأتان، وجميعهم من عائلة أبو حطب.

وكانت هذه الضربة الأكثر دموية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأطلق الفلسطينيون في غزة أكثر من ألفي صاروخ باتجاه إسرائيل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقُتل عشرة إسرائيليين، بينهم طفل، في إطلاق الصواريخ، وأصيب المئات.