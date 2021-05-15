2300 مرض يغطيه التأمين الصحي الشامل تعرف عليهم والفئات المستفيدة

تُولي القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي في مصر، حيث تشمل المنظومة أكثر من 2300 مرض، بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الشامل، المميزات التي يتمتع بها المواطن داخل المنظومة والأمراض التي يغطيها، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الشامل

أوضحت هيئة التأمين الصحي أنّ كل العاملين في الدولة سواء قطاع عام، أو خاص، الطلبة، أصحاب المعاشات، ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، بإمكانهم الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأنه نظام تكافلي يشمل كل فئات الشعب دون تمييز.

المميزات التي يتمتع بها المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

ـ تقديم تغطية شاملة للأسرة بأكملها.

ـ تسعير الخدمات الطبية بصورة عادلة.

ـ حرية المؤمن عليه في اختيار مقدمي الخدمة.

ـ تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.

الأمراض التي تغطيها التأمين الصحي الشامل

وفق قانون التأمين الصحي الشامل، فالمشروع يشمل أكثر من 2300 مرض، ما بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، بالإضافة إلي التالي:

الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديًا وعقليًا واجتماعيًا وليس لمجرد معالجة المرض أو حالة العجز أو الضعف.

الخدمات الوقائية: أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من المرض أو الوفاة، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.

الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أي تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.

خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعى لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال، واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، ومشورة ما قبل الحمل، وعلاج العقم.

الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه، لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.

الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض حالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.

الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يسهم في التشخيص والمتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.

خطوات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

ـ ذهاب الأسرة للوحدة الصحية الأقرب لمحل السكن.

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأطفال.

ـ تسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، وهو الملف الذي يسجل فيه الحالة الصحية لكل فرد من أفراد الأسرة وتاريخهم المرضي.

ـ تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشمال لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

- بعد تسجيل بياناتك وبيانات أسرتك، يتم فتح الملف العائلي وهو الذي يتم من خلاله متابعة حالتك وحالة أسرتك الصحية مع طبيب الأسرة.

وأتاحت الهيئة إمكانية الحجز قبل التوجه للطبيب التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن طريق الخط الساخن 15344.