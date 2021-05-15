«عم سيد» صياد من 46 عاما: الرحلة الواحدة تستغرق 20 يوما في البحر

«شبكة، وصنارة، مركب» أدوات يمتلكها الصياد، الذي يتخذ من البحر صاحبا ورفيقا له، يشكوه همومه وأحزانه له، في أثناء رحلة الصيد، وقديما قالوا «الصيد بيعلم الصبر»، وهو كذلك لما يتسم به الصياد من صبر وقوة تحمل خلال رحلة صيده، وما يواجهه سواء من البحر نفسه، أو صبره حتى يدخل السمك في شباكه، لينعم به ويكون مصدر رزق له ولأولاده، وتشتهر محافظة دمياط بمهنة الصيد وكثرة الصيادين.

«قطاع الصيد غرقان في مشكلات عديدة منذ سنوات، أنا صياد أبا عن جد قضيت عمري كله في المهنة وفي النهاية فوجئنا بقرارات غير مدروسة تتخذ ليست في صالحنا، وجمعية الصيادين قراراتها لا تخرج عن نطاق بابها وفي النهاية نحن المتضررين، بتلك الكلمات، بدأ سيد حسن خليل 51 عاما، حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «ولدت فوجدت نفسي صياد بعدما توارثت المهنة أبا عن جد، وقطاع الصيد مشكلاته لا حصر لها، والقائمين على القطاع ليسوا مؤهلين لتولي تلك المهمة الصعبة».

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واستطرد سيد، قائلًا: «الرحلة الواحدة قد تحتاج إلى 60 برميل سولار وتكلفة البرميل 1350 جنيها، وبعد رحلة 20 يوما في النهاية لا تغطي تكلفتها، نظرا لارتفاع سعر السولار، فضلا عن توجه بعض المراكب للعمل بشرق العريش، بالمخالفة لقرارات الدولة، ولحظر الصيد بتلك المنطقة بات المخزون السمكي فيها كبير، ما يدفع البعض للذهاب هناك بحثا عن الرزق، ما يعرضهم لمشكلات أمنية».

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وطالب سيد بضرورة عمل الجهات المعنية على تنظيم قطاع الصيد، فلو كان هناك تنظيما للقطاع لتحولت كل المناطق لعريش آخر، ومنذ عام 1998 حًددت الرخص على عدد محدد من المراكب رغم أن عدد المراكب حاليا يضاعف عددها عام 1998، ثلاث مرات، فضلا عن إلزام الصيادين بقوانين ردع، دون النظر لكيفية العمل وزيادة الإنتاج وأسباب الخسائر المتكررة وعدم الرغبة في التصريح مجددا.

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وتابع «سيد»: «القائمون على قطاع الصيد لم يبحثوا عن حل لأزمة توقف المراكب وجلوس أصحابها على المقاهي دون عمل، متابعا الصياد ليس بحاجة لتفعيل عمل قبطانة على المراكب، فالصياد هو من يُعلم القبطان أصول المهنة التي ترعرع فيها منذ صغره، وليس من المعقول إلزام المركب بعمل قبطان عليها، وأنا في البحر صياد منذ 46 عاما، وأعلم أصول المهنة جيدا فالرحلة الواحدة تستغرق 20 يوما في المياه و3 على البر.

وطالب «سيد» الجهات المعنية بعقد لقاء مع 20 صيادا من أصحاب المهنة والاستماع لمطالبهم للعمل على حلها، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، وعدم دعم جمعيات الصيادين لهم، فحديثهم لا يخرج عن نطاق باب الجمعية، وأن قطاع الصيد يعاني من مشكلات لاحصر لها، مشيرا إلى انقراض أنواع من الأسماك خلال السنوات الماضية.

واختتم «سعد» حديثه، قائلا: «العديد من المراكب مديونة وحجزت عليها البنوك، وأخرى متوقفة شرقا وغربا، فحال تنمية قطاع البحر المتوسط، سنصبح أكبر مصدرين للأسماك في الشرق الأوسط، فقد حباه الله بخصائص فريدة من نوعها بطول 350 ميل وعرض 250 ميل.

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