عاجل.. البيت الأبيض: بايدن أكد لـ«أبومازن» التزام واشنطن بحل الدولتين

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال اتصال هاتفي، التزام واشنطن بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية، كما أكد لـ«عباس» التزام واشنطن بحل الدوليتن باعتباره أفضل طريق للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفق شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل.

وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، كما شدد بايدن على ضرورة توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأردف البيت الأبيض، أن بايدن وعباس، أعربا عن رغبتهما في أن تكون القدس مكانا للتعايش السلمي بين جميع الأديان، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها.