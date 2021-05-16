 من الذبح للرصاص.. تفاصيل 11 جريمة قتل في أسبوع العيد: أغلبها أسرية

11 جريمة قتل شهدتها مصر خلال أسبوع العيد، كان أبرزها مجزرة الفيوم التي راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد على يد رب الأسرة الذي فتح الرصاص على زوجته وأبنائه الـ 6 في مشهد مؤلم، وكذلك مذبحة 15 مايو التي حدثت ليلة عيد الفطر بمقتل سيدة وابنتها على يد نجل شقيقها الذي نفذ الجريمة طمعًا في أموالها.

مذبحة 15 مايو

في الساعة العاشرة من مساء ليلة عيد الفطر، حدثت مذبحة مروعة داخل منزل سيدة خمسينية تدعى «نجوى»، تقطن في المجاورة الثانية عشر، بمنطقة 15 مايو، مع نجلتها «نور» 22 عاما، راح ضحيتها السيدة وابنتها على يد نجل شقيق الأولى طمعًا في سرقة ما لديهما من أموال.

اكتشفت شقيقة المجني عليها الأولى الجريمة عندما ذهبت للاطمئنان عليهما وعثرت عليهما مذبوحتين وبهما طعنات في الرقبة والصدر داخل شقتهما، وقالت المبلغة إنها حاولت الاتصال بشقيقتها ونجلتها على مدار يومين كاملين دون رد ما دفعها للذهاب سريعًا إلى مقر الشقة، حيث قامت بكسر الباب بمساعدة الجيران لتجد جثمان شقيقتها جثة هامدة في غرفة النوم وبها طعنات في الرقبة والصدر، ونجلتها في صالة المنزل وبها طعنات في الصدر والرقبة.

مجزرة الفيوم

أما مجزرة الفيوم فتركت أضرارا نفسية سيئة على أهالي المحافظة الهادئة، عندما اكتشفوا قيام صاحب مخبز بقتل زوجته وأطفاله في قرية «الغرق» التابعة لمركز إطسا، وبينت التحريات أن المتهم صاحب مخبز «فينو» قتل زوجته «مها.ع.ع» والأبناء «أحمد ومحمد ويوسف وآلاء»، والتوأم «معتصم وبلال».

جريمة العياط

وفي العياط، محافظة الجيزة، ألقى عامل بابنته من الطابق الثالث من شرفة المنزل انتقامًا منها، وبينت التحريات أن المتهم ألقى ابنته «أمل» في العقد الثاني من العمر من شرفة الشقة بالطابق الثالث.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث العياط ومعاونوه من ضبط الأب المشكو في حقه واقتياده إلى القسم، حيث أقر بارتكاب الواقعة بدعوى «كنت بربيها».

شهود عيان سردوا كواليس ما جرى تلك الليلة، وأكدوا أن الأب دائم الاعتداء على الضحية وشقيقتها الكبرى، فضلا عن منعهما من مغادرة البيت إلا للضرورة.

بدأت الواقعة حين أرسل الاب ابنته القاصر لشراء طلبات من محل قريب، إلا أنها تأخرت دقائق -حسب وصفهم- فنهرها لدى عودتها ووصل الأمر إلى الإلقاء بها من الشرفة.

لم يكتف الأب بذلك، فترجل مسرعا إلى الأسفل وواصل تعديه عليها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة وشقيقتها أيضا مانعا تدخل الجيران.

مقتل سيدة في حلوان

وفي حلوان قتل عامل زوجة شقيقه بسبب خلافات أسرية، حيث أقدم موظف أمن على قتل زوجة شقيقه بمنطقة حلوان، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، واستدعت أقارب المجني عليها والمتهم والجيران لسؤالهم حول الواقعة.

يقتل زوجته في عين شمس

وفي عين شمس، جدد قاضي المعارضات، حبس شخص قتل زوجته في منطقة عين شمس، لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتبين من التحريات أن الجاني توجه إلى زوجته وقتلها خنقًا بعدما اشتد الشجار بينهما، وفر هاربًا، إلا أن أهالي المنطقة أبلغوا رجال مباحث قسم عين شمس بما جرى، وانتقل رجال الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة سيدة مسجاة على الأرض، ناقشوا شهود العيان وعلموا أن زوجها الفاعل.

جريمة أسيوط

وفي أسيوط ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شخصا بحوزته سلاحا ناريا وذخائر عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 4 أشخاص ومقتل أحدهم بسبب خلافات على قطعة أرض.