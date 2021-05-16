جينا سليم: فخورة بالمشاركة في مسلسل موسى.. وكنت مرعوبة من صبري فواز

قالت الفنانة جينا سليم، إنها فخورة بالمشاركة في مسلسل موسى، لافتة إلى أن شركة الإنتاج أوضحت لها أن دورها سيكون شريرا وستقتل أخاها في نهاية المسلسل، مما دعاها إلى قبول هذا الدور الحديث.

وأضافت «سليم» خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، أنها قرأت النص عدة مرات قبل أن تبدأ الدور، موضحة أن الكاتب ناصر عبدالرحمن أشار إليها أنها خير من يمثل شخصية «شويكار» في المسلسل لأنها شخصية تريد أن تحصل على الحب والاهتمام، وتريد أن تصبح جزءا من أحداث وتطورات كثيرة.

وأشارت الفنانة جينا سليم، إلى أنها كانت مرعوبة أثناء دورها لأن أغلب مشاهدها ستكون أمام الممثل صبري فواز الذي له أسلوب خاص يقدمه أثناء الأعمال الدرامية موضحة أنها في أول مشهد لها مع «فواز» قال لها إنك تشبهي بكيزة الدراملي، لافتة إلى أنه ممثل متواضع وكان حريصا على أن تخرج أفضل أداء لديها من أجل تحقيق توازن في المشهد.

من جانبه أوضح الكاتب ناصر عبدالرحمن أن كل شرير في مسلسل موسى كان صاحب منطق، فمثلا شخصية «شويكار» حرمت من أمها وحرمها أخوها من الحنان، كما أن شخصية «شداد» شهدت مقتل أخيه مما دفعه للقيام بالشر لأن لديه مبررات تدفعه لفعل الشر داخل حلقات المسلسل، لافتا إلى أن شخصية «نوفل» أيضا شهدت تهميشا لأنه غجري، مؤكدا أن شخصية «شفيقة» في المسلسل لم تدخل ضمن الأدوار الخاصة بوجود منطق لها لكي تؤدي الشر أو الخير.