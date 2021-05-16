«عين شمس» تناقش رسالة دكتوراه للباحث حسام عطية عن «الكفاءة والمنافسة»

تناقش كلية التجارة جامعة عين شمس، يوم الثلاثاء القادم، الموافق 18 مايو الحالى، الساعة الثانية ظهرا، رسالة للحصول على درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال بعنوان «العلاقة بين الكفاءة والمنافسة المصرفية»، وهي دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في مصر، من إعداد الباحث حسام عطية عبدالمقصود محمد عيسى، والذى يعمل كنائب أول مدير عام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنك مصر.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور نادر ألبير فانوس، أستاذ الإدارة المالية ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس مشرفا، والأستاذ الدكتور سعد عبدالحميد مطاوع، أستاذ الإدارة المالية بكلية التجارة جامعة المنصورة رئيسا، والأستاذ الدكتور تامر عبدالمنعم راضى، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس عضوا.

وتتناول الرسالة دراسة العلاقة بين الكفاءة المصرفية والمنافسة المصرفية من خلال بحث العلاقة السببية بينهما، وذلك بالتطبيق على محورين، المحور الأول علي البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، متمثلة في بيانات المصرف المركزي المصري، والمحور الثاني على المصارف المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشمل 15 دولة، وذلك خلال فترة تمتد 11 عاما من 2008 وحتى 2018.

والباحث حاصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في مجال البنوك عن أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية.