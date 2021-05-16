فارس الحداد عن دوره بمسلسل «موسي»: «كنا بنشتغل 20 ساعة يوميا»

قال الممثل فارس الحداد، إنه استفاد من أحد منشورات المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، والذي قال فيه إنه لا يجوز للممثل أن يثبت دورا معينا في رأسه ويسعى لإظهاره، «لأزم يكون عنده مرونة في التعامل مع مختلف الشخصيات».

وأضاف «الحداد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه سعى خلال تمثيله لدوره في مسلسل «موسي» في إظهار أفضل ما لديه من إمكانيات وخبرات توارثها من قبل في حياته، «أنا تعبت المخرج جدا، ومكناش بنام غير ساعة كل 20 ساعة شغل».

وأوضح أن محمد ناصر كان دائما ما يحافظ على تفاصيل الفيضانات والحرائق التي ظهرت في العمل الدارمي الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي، «كنا محافظين على علاقتنا التكاملية بيني وبين باقي أفراد العمل الدرامي».

وقال المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل موسى، إن فريق العمل المسلسل بذل جهدا كبيرا، حيث قام محمد رمضان بالتصوير لمدة 40 يوما حافيا مع التنقل وسط ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الأمطار، بجانب المجهود الكبير المبذول من الممثل القدير محمد ريحان، لافتا إلى أنه تم العمل على تصوير فكرة الفيضان من شهر يونيو 2020، مبينا أنه تم التصوير في بعض الأحيان لمدة 14 ساعة لمدة 8 أيام متواصلة.