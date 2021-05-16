تفاصيل فقدان شركة أمريكية السيطرة على قمرين صناعيين: المحرك احترق

أطلقت شركة «روكيت لاب» الأمريكية صاروخاً يبلغ طوله 18 مترًا أي ما يقرب من ارتفاع 6 طوابق منتصف ليلة السبت بعدما تأخر إطلاقه أكثر من ساعة بسبب الرياح العالية.

وأفاد موقع «دود أوف فايننس»، بأنَّ عملية إطلاق الصاروخ في شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا إلى الفضاء فشلت بسبب اشتعال حريق في المحرك وفقدان لسيطرة عليه، ولكن ذلك حدث بعدما طار الصاروخ بدقيقتين من منصة الإطلاق على الأرض إلى الفضاء.

وأدت عملية اطلاق الصاروخ إلى فقدان قمرين صناعيين تجاريين تابعين لشركة «بلو سكاي» في الفضاء، لم تعلن السلطات الأمريكية عنها أي تفاصيل حتى الآن.

وقال مسؤولو الشركة، إنَّ جزء من الصاروخ نجح في الهبوط بالمظلة إلى الأرض بسلام، وذلك بعد انفصاله عن الجزء العلوي مشيرة إلى أنَّه تناثر بهدوء في المحيط الهادئ.

وذكرت الشركة أنَّها تعمل مع سلطة الطيران الفيدرالية لمعرف أسباب الحادث، منوهة إلى أنَّها جاهزة للعودة السريعة إلى تنفيذ هذه المهمة من جديد بمجرد اكتمال التحقيق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وكانت عملية إطلاق الصاروخ مخصصة لشركة Black Sky، وكان الهدف منها تقديم قمر صناعي لرصد الأرض، وذلك للمساعدة في تشغيل منصة المراقبة والاستخبارات العالمية، التي تشغلها الشركة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل الشركة فيها، فقد أخفقت في مهمة أخرى في يوليو 2020، وذلك بعدما فقدت المركبة وحمولاتها في رحلة مماثلة بعد عطل في المحرك.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من فقدان الصين صاروخاً في الفضاء وفقدانها القدرة في التحكم به ما أدى إلى اندلاع مخاوف عالمية من احتمالية سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان في إحدى الدول.

وسقط الصاروخ الصيني الضخم بعد عدة أيام من فقدان السيطرة عليه في المحيط الهندي، وذلك بمجرد عودته إلى الغلاف الجوي دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية.