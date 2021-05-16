«غنيم»: الذكاء الاصطناعي «هيدخل البيوت» وستعتمد عليه الوظائف قربيا (فيديو)

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، إنَّ الذكاء الاصطناعي من أهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، متوقعًا أن تغير الثورة الصناعية شكل العالم وأساليب الإنتاج وتحوله من صناعات تقليدية إلى صناعات ذكية، حيث ستكون جميع المنتجات ذكية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ الدول والمنظمات الدولية تسعى إلى وضع أسس وحوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بطريقة فيها نوع من الشفافية ونوع من المبادئ التوجيهية للاستخدامات الصحيحة والمسؤولة.

وتابع رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أنَّ الوظائف الجديدة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، موضحًا أنَّ مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي عندما أعلن عن الثورة الصناعية الرابعة توقع اختفاء 50% من الوظائف التقليدية والحصول على وظائف جديدة بما يعادل 50%، لم يُعرف أبعاد معظمها بعد، لأن علوم الذكاء الصناعي وتحليل البيانات الضخمة كلها علوم حديثة.

وأردف رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أنَّه على سبيل المثال، ستكون كل الأجهزة المنزلية ذكية، أي سيكون لها ip address، أي أن كل جهاز سيكون له عنوان في الانترنت مثل البشر، فالعالم أصبح يشهد منظومة النقل الذكي، وإنترنت الاشياء في المدن الذكية الجديدة في مصر كلها ستكون شوارعها مجهزة للقيادة الذاتية، لأن الشوارع والسيارات ستحتوي على أجهزة استشعار تمنع التصادم.