«الفنادق»: تطعيم العاملين بلقاح كورونا إجباري.. وعقوبات على الممتنعين قريبا

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي حاليًا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا أمر إجباري وليس اختياريًا، مشيرًا إلى أن الغرفة نبهت على كافة الفنادق بالمحافظتين بضرورة تطعيم كافة العاملين بها، وأن مسؤولية تطعيم العاملين تقع على عاتق المنشأة الفندقية التي يعمل بها.

عمليات التطعيم تسير بصورة متسارعة

وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن»، إلى أن عمليات التطعيم تسير بصورة متسارعة، وأن حصول كافة العاملين بالمنشآت الفندقية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء على الجرعة الأولى من المصل قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الغرفة تأمل في الانتهاء من تلك العملية قبل نهاية الشهر الجاي.

وذكر أن عملية التطعيم تهدف إلى الحفاظ على أرواح العاملين بالفنادق وكذلك النزلاء النزلاء، كما تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

الإصابة بالأمراض المزمنة

وأوضح «الشاعر» أنه في حال إصابة العامل بمرض مزمن أو عذر طبى يمنع حصوله على التطعيم فسيتم عرضه على مسؤولي وزارة الصحة والسكان لتحديد الرأى الطبى الخاص به في هذه الحالة، مشيرًا إلى أنه إذا رفض العامل تلقي اللقاح دون إبداء أي أسباب طبية فلن يعمل بأي وظيفة تتضمن تعاملًا مباشرًا بينه وبين السائح أو النزيل.

وأشار إلى عدم وجود لائحة أو قانون حاليًا يعاقب من لم يتلق المصل باعتباره أمر مستجد نتج عن جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ستحدد قريبًا الإجراءات والجزاءات التي سيتم توقيعها على العاملين الذين يرفضون الحصول على التطعيم بدون سبب.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وعددهم نحو 100 ألف عامل بدأت أوائل شهر أبريل الماضي، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار وغرفتي المنشآت السياحية والفندقية.