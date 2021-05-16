نعشان و5 جثث.. مشاهد مؤثرة في تشييع أسرة غرقى «البقلية» بالدقهلية

«نعشان و5 جثث»، هذا هو الحال الذي لم يراه أهالي قرية «البقلية»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، في حياتهم، أن يدفنوا 5 من أسرة واحدة في نفس اللحظة، فخرجوا من بيوتهم في حالة من الحزن الشديد، وقضوا ليلة حزينة على جانبي طريق «السنبلاوين – الزقازيق»، ينتظرون وصول جثامين أسرة «الشيخ محمد الزيني»، الذين لقوا مصرعهم جميعاً غرقاً، بعد أن سقطت بهم سيارتهم في ترعة «البلامون» بناحية محافظة دمياط، حيث كانوا متوجهين لعمل زيارة عيد الفطر المبارك لشقيقة الأب، التي تسكن هناك، إلا أنهم ماتوا قبل أن يصلوا إليها.

مشاهد مؤثر في استقبال أهالي القرية للجنازة

«يا الله.. وليد وأبوه في نعش واحد، والأم وطفلتيها في نعش آخر»، هذا ما ردده أهالي قرية «البقلية» عندما وصلت سيارتا إسعاف تحمل جثث الضحايا إلى مقابر القرية، ودخلت السيارتان إلي المقابر بصعوبة بالغة، للزحام الشديد من أهالي القرية، ولم يتمكنوا من إخراج الجثامين من سيارتي الإسعاف لصلاة الجنازة عليهم، فصلوا وهم بداخل السيارتين، وتوجهوا بهم مباشرةً إلى المقابر لدفنهم، وسط ترديد الهتافات «لا إله إلا الله».

أحد الأهالي: مشهد غير مسبوق في قريتنا طوال حياتي

ووقف أحد أهالي القرية يخطب في الجموع الغفيرة من المواطنين، يطلب منهم الهدوء وعدم الجزع، معتبراً أنهم جميعاً «شهداء»، مستشهداً بأن «من مات غريقاً فهو شهيد»، كما أكد أنه طوال أكثر من 40 عاماً، عاشها في قرية «البقلية»، لم ير مشهداً مثل هذا المشهد طوال حياته، أن يتم دفن 5 أشخاص من أسرة واحدة، جميعهم يموتون في نفس اللحظة، ويدفنون في نفس اللحظة، ويدفنون في الثلث الأخير من الليل، حيث تكون أبواب السماء مفتوحة، مطالباً الجموع بالدعاء لهم بالرحمة.

وأثنى المتحدث علي أخلاق وتدين الأب، والذي كان لا ينقطع عن أداء الصلاة في المسجد، وزوجته التي كانت تقوم بتحفيظ بعض بنات القرية القرآن الكريم.

الأب وابنه في نعش والأم وطفلتيها في آخر

بدأ الأهالي في إخراج الصندوق «النعش» من السيارة الأولى، وبها كل من «الشيخ محمد إبراهيم مصطفي الزيني»، 38 سنة، ونجله «وليد»، 8 سنوات، وبعد أن انتهوا من دفنهما، تحركت سيارة الإسعاف الثانية، وكان تحمل الأم وبنتيها وهم الزوجة «شيماء رزق ذكي»، 35 سنة، وطفلتيها «أسماء»، 12 سنة، و«عائشة»، 10 سنوات، ليتم دفنهم بعدها.

وأكد أهالي القرية أن الزوج أخذ أسرته وتوجه بهم في سيارته لزيارة أخته في عيد الفطر المبارك، في محافظة دمياط، إلا أنه في الطريق حاول تفادي أحد المطبات الصناعية، فاختلت عجلة القيادة في يده، لتنقلب بهم السيارة في ترعة «البلامون»، ليلقى جميع من كانوا في السيارة مصرعهم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشالهم، ونقلهم إلى مستشفى طوارئ كفر سعد، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم.

بلاغ الحادث في دمياط

وتلقى مدير أمن دمياط بلاغاً من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكي، بها 5 من أفراد أسرة واحدة، في ترعة «البلامون»، وانتقلت قوة من رئاسة مركز كفر سعد إلي مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم «د هـ ط 4258»، سقطت في الترعة، عند محاولة الأب تفادي أحد المطبات على الطريق، فسقطت السيارة بهم في الترعة.

وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفنهم وتسليم الجثامين لذويهم.

رابط البث المباشر للجنازة

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