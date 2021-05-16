تبدأ مكاتب الشهر العقاري في العودة مجددًا للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، يوميا ما عدا يوم الجمعة، ليبدأ المواطنون في البحث مرة أخرى عن الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري تزامنًا مع استئناف العمل بالمكاتب.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري وذلك على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري

- أصل العقد الابتدائي ويتم التوقيع عليه من جميع الأطراف توقيعًا واضحًا.

- حكم صحة ونفاذ لعقد البيع من المحكمة المختصة.

- إحضار شهادة من المجلس المحلي أو مجلس المدينة بأنّ العقار ليس به أي مخالفات.

- مكلفة من الضرائب العقارية ويصل سعرها لـ20 جنيهًا.

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع والمشتري.

فئات الرسوم للشهر العقاري والسجل العيني وأمثلة توضيحية

وتم تحديد الرسوم الخاصة بالتسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته لتشمل تكلفة الأعمال المساحية عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية بحيث لا تتجاوز مبلغ 2000 جنيه وذلك وفقًا لما يلي:

- 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

- 1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع.

- 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.

- 2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300 متر مربع.

أما بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:

- 500 جنيه حتى 5 أفدنة.

- 1000 جنيه حتى 10 أفدنة.

- 2000 جنيه فيما جاوز 10 أفدنة.

خطوات التسجيل في الشهر العقاري 2021

1. يتم تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري ويرفق به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.

2. كشف مساحي جديد حال عدم وجود قديم أو حدث تغيير في أوصاف العقار.

3. مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.

4. تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.

5. تقديم المشروع إلى أحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.

6. تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار.

7. مراجعة المكتب للمشروع وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن رأى سببًا لذلك (المراجعة الفنية).

8. تسلم المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.

أما في حال وجود نزاع بين الطرفين، يتم تسجيل الوحدة وفقًا للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، وتكون الأسبقية للطرف الذي يشهر صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم أو مرور 5 سنوات على صدوره.