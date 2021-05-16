المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها: «باع جوزي.. وكنت بدافع عن نفسي»

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب القاهرة بشأن قضية المذيعة التي قتلت زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب منذ حوالي شهر بسبب وشايته عن زوجها، إنه تم الانتهاء من التحقيق مع المذيعة، وأن النيابة العامة سلمت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه تمهيدًا لإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.

وأدلت المتهمة، وتدعى رانيا صفوت إبراهيم، 29 عامًا، في تحقيقات النيابة التي تمت معها بالدوافع التي أدت إلى قتل المجني عليه، أثناء مثولها للتحقيق معها، قائلة: «أنا كنت رايحة أنا وعبد الرحمن خليفة جوزي نطمئن على أبويا وأمي لأنهم كانوا تعبانين، واللي حصل إن جوزي كان مشارك واحد اسمه كريم من السيدة زينب في براند ملابس، وكريم ده دفع 300 ألف جنيه، لكن الموضوع مامشيش كان باقي لكريم ده فلوس من الشراكة حوالي 150 ألف جنيه لأن جوزي سدد له نص المبلغ، ودخلت كورونا قال لي مش هقدر أسدد لك باقي المبلغ ده دلوقتي عشان إنت شايف الظروف، هديك أرض في الفيوم لأني معيش سيولة، لكن كريم ده رفض ياخد الأرض، وقاله لا أنا عاوز فلوسي، لكن طبعًا عبد الرحمن جوزي مسددش فلوس لأني مكنش معاه فلوس، ومن ساعتها مش بنزل السيدة، ومن وقتها بدأ كريم يدور على جوزي».

وأضافت، «كريم ده خالته اسمها مها، كانت بتتعامل معايا على أساس تجيب لي شغالات، وأخدت كريم وراحت عند أحمد جوز أختي مرام، وطلبت منه إنه يقول مكان جوزي فين، وامبارح كان أبويا وأمي تعبانين فروحت أنا وعبد الرحمن جوزي عشان نطمئن عليه، كان هناك أختي سعاد وجوزها وأختي التانية مرام، وكنا عاوزين نجيب ليهم دكتور فجوزي اتصل بدكتور يعرفه وجه يكشف عليهم، وبعد مكشف نزلت أنا وجوزي عشان نحاسبه، وعشان نجيب أكل من محل شاورما من قدام البيت».

وتابعت، «فجأة لقيت الست اللي اسمها مها دي معاها حوالي 4 رجالة زقوني وراحوا واخدين عبد الرحمن جوزي، وركبوا توك توك واختفوا، ناس قالت لي ركبوا تاكسي واختفوا، قالولي كده، روحت طالعة فوق لقيت أحمد جوز أختي مرام كان قاعد علي كرسي قدام الباب فروحت ضربته في صدره، وقولت له عملك إيه عشان تسلمه، هو جاي وقف معانا وجبلنا دكتور ودفع ليهم فلوس، راح شدني ودخلني جوا الأوضة وهدومي انقطعت وحاول يضربني بكرسي كان جنبه، أنا كنت واقفه جنب سفرة عليها سكينة فاكهة فروحت وخداها ضربته بيها في رجله شمال هو نزف دم كتير، حالة انهيار جات لي حاولت أكلم النجدة أكتر من مرة معرفتش أوصل لحد، وهما كلموا الإسعاف ياخدوه، وأنا كنت مش في الوعي لحد شرطة ما خدتني وجابوني على القسم».

وأكملت، «موضوع شركة بين جوزي واسمه كريم من حوالي سنتين والقعدة اللي قعدتها الست اسمها مها مع أحمد جوز أختي من حوالي شهرين وخطفوا جوزي، وأنا اتخانقت مع أحمد جوز اختي في 12-4-2021 حوالي ساعة 2 و30 دقيقه صباحًا في بيت والدي في 229 شارع بورسعيد السيدة زينب، والمجني عليه بلغ عن جوزي لأن إحنا عرفنا قبل كده إن كريم وهي قعدوا معاه، وطلبوا منه إن يقولهم علي مكان جوزي مقابل مكافأة فلوس».