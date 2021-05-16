عاجل.. التحريات: 4 سيدات و9 رجال شاركوا في فيديو «الكفن» بعين شمس

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس، والتي أكدت أن 14 متهمًا شاركوا في الواقعة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 13 منهم، فيما تكثف المباحث جهودها لضبط وإحضار المتهم الـ14 تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وكانت الجهات المختصة قررت حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأسندت إليهم عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة، واستعراض القوة.

وقالت التحريات التي أجراها ضباط وحدة مباحث عين شمس وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة حول ملابسات الواقعة وسلمتها للنيابة العامة، إن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها.

وبحسب التحريات، أشهر المتهمون في وجوه المجني عليهم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وإثر ذلك تم تداول مقطع مصور تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرضه على سيادته أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.