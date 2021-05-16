آمنة نصير عن تبرع رمضان بعائد «فيديو كليب» لفلسطين: ربما الحسنات يذهبن السيئات

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على إعلان محمد رمضان تبرعه بعائد الفيديو كليب الجديد الخاص به لصالح الفلسطينين بقولها «ده يعمل الخير.. ربما الحسنات تذهبن السيئات ».

حالة عوز

وبخصوص ما يحتويه الفيديو من مناظر عري ومدى مشروعية المال المحصّل من الفيديو، قالت آمنة نصير، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «خلي التبرع يوصل للناس المساكين المتقطعين في فلسطين، لكن لا نبحث ما الذي يقبل أم لا؟ فأموال التبرع تسد لهم حالة عوز هم في أشد الحاجة إليها».

وواصلت: «خلونا نتكلم في منطقة الواقع، الواقع يقول إنهم في أشد الحاجة لأي معونة يقضوا بها حاجتهم، سواء يشتروا بها أسلحة أو ملابس أو أي حاجة من حاجاتهم، أما شرعًا فاتركها لصاحب الشرع ربنا سبحانه وتعالى، نكل أمر قبولها له وحده سبحانه وتعالى ولست أنت ولا أنا».

وقد خرج محمد رمضان بأغنية جديدة من أغانيه الشهيرة معلنًا أنَّ أرباح هذه الأغنية عبر «يوتيوب»، ستذهب للشعب الفلسطيني الذي يمر بمحنة نتيجة غارات وقصف قوات الاحتلال الصهيوني.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الرسمي للأغنية عبر «يوتيوب»: «سوف يتمّ التبرع بجميع الأرباح لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية»، وحققت الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من موعد عرضها في 12 من شهر مايو الجاري.

أرباح محمد رمضان من الأغنية

وبحسب موقع «social blade» الأمريكي الخاص بتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، فالأغنية حتى الآن بعد وصولها إلى 4 ملايين مشاهدة، حققت أقل مبلغ هو 2100 دولار، وهو ما يصل إلى 32,874 جنيه مصري، وبحد أقصى 17 ألف دولار، أي 266.129 ألف جنيه مصري، وهذه هي المبالغ التي سيتبرع بها محمد رمضان للشعب الفلسطيني، وفق ما أعلن.